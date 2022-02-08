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На Холодной горе в частном доме нашли гранату

На Холодной горе в частном доме нашли гранату

Во время уборки собственного дома в одном из помещений хозяин нашел боеприпас, а именно – гранату Ф-1 времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.  

На месте работали специалисты части гуманитарного разминирования МЦГРБР ГСЧС Украины. Саперы изъяли опасную находку и уничтожили ее на специальной взрывной площадке.

В Центре гуманитарного разминирования ГСЧС Украины напоминают: в случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас, не трогайте опасную находку, отойдите на безопасное расстояние, сообщите о происшествии по номерам 101 или 102, точно указав место, где оно обнаружено и не допускайте к месту посторонних лиц, особенно детей.

Агентство Телевидения Новости

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