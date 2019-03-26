Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:39
Просмотров: 67

На Холодной Горе в результате пожара в квартире погиб мужчина

На Холодной Горе в результате пожара в квартире погиб мужчина

25 марта в 18:08 спасателям поступило сообщение о задымлении в частном доме, расположенном на ул. Нежинской, 30А в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что в одной из комнат дома горит диван и личные вещи на площади около 3м.кв.

Во время проведения дальнейшей разведки пожара на полу в одной из жилых комнат пожарные  обнаружили тело погибшего мужчины, 1974 года рождения.

В 18:32 пожарные локализовали огонь и в 19:13 полностью его ликвидировали.

Предварительная причина пожара, по данным ГСЧС, - неосторожное обращение с огнем при курении.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

Спасатели предупреждают харьковчан об опасности
25.03.2019 08:54    332
За март в Харьковской области произошло 150 пожаров в экосистемах
25.03.2019 07:12    72
За сутки в области произошло 24 пожара из-за выжигания сухой травы
22.03.2019 07:10    126
На Харьковщине из-за человеческой халатности - пожары в экосистемах
21.03.2019 10:22    167
В Немышлянском районе сгорел «Volkswagen Passat»: делом занялась полиция
20.03.2019 14:46    252
В Харьковской области произошел пожар на территории соццентра
20.03.2019 14:33    216
В поселке под Харьковом ночью горел «BMW»: открыто уголовное дело
20.03.2019 14:03    259
Из-за выжигания сухостоя на Харьковщине выгорело 7 гектаров земли и пострадали два сарая
20.03.2019 12:11    180
На Салтовке ночью сгорел автомобиль
20.03.2019 10:05    202
За одну ночь в Харькове горели 7 автомобилей
19.03.2019 19:25    351
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 