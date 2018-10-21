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На Холодной Горе во дворе частного дома горел автомобиль
21 октября в 3:45 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля в частном жилом секторе Холодногорского района на ул. Тереховской, 14 а.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место вызова пожарные установили, что огнем охвачен автомобиль марки «ВАЗ 21104» на площади 6 кв.м.
Уже в 3:51 спасателям удалось локализовать пожар и в 4:20 - полностью ликвидировать его.
Бойцы ГСЧС спасли от огня жилой дом, гараж и 2 автомобиля.
Никто из людей также не пострадал.
Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.
Материальный ущерб, причиненный пожаром, устанавливают.
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