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На Холодной Горе во дворе частного дома горел автомобиль

На Холодной Горе во дворе частного дома горел автомобиль

21 октября в 3:45 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля в частном жилом секторе Холодногорского района на ул. Тереховской, 14 а.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что огнем охвачен автомобиль марки «ВАЗ 21104» на площади 6 кв.м.

Уже в 3:51 спасателям удалось локализовать пожар и в 4:20 - полностью ликвидировать его.

Бойцы ГСЧС спасли от огня жилой дом, гараж и 2 автомобиля.

Никто из людей также не пострадал.

Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.

Материальный ущерб, причиненный пожаром, устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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