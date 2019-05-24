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На Холодной горе задержали пьяного мужчину с гранатой

На Холодной горе задержали пьяного мужчину с гранатой

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, во время патрулирования по улице Полтавский Шлях внимание полицейских привлек мужчина, который распивал спиртное в общественном месте и на требования правоохранителей прекратить не реагировал, а вел себя агрессивно.

При поверхностной проверке полицейские обнаружили в кармане куртки 33-летнего мужчины полиэтиленовый пакет с корпусом гранаты Ф-1 и взрывателем УЗРГМ-2.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. 

Боеприпас изъят и направлен на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Работники полиции устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпаса.

Агентство Телевидения Новости

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