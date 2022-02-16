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На ХТЗ из горящей квартиры спасли женщину с ожогами: пострадавшая в больнице

На ХТЗ из горящей квартиры спасли женщину с ожогами: пострадавшая в больнице

В Индустриальном районе Харькова произошел пожар в пятиэтажке, во время которого спасли 75-летнюю женщину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 15 февраля в 14:45 спасателям поступил вызов на пожар в жилом пятиэтажном доме по ул. Библика, 19.

В ходе разведки пожарные установили, что на балконе квартиры на втором этаже горели домашние вещи и оконная рама в комнате. Площадь пожара составляла около 5 кв.

В комнате находилась женщина, 1947 года рождения. Спасатели вынесли ее на свежий воздух. В результате пожара спасенная получила ожоги лица и была госпитализирована в ожоговый центр.

В 15:00 спасатели локализовали возгорание, в 15:38 ликвидировали его.

Причину пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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