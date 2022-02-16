На ХТЗ из горящей квартиры спасли женщину с ожогами: пострадавшая в больнице
В Индустриальном районе Харькова произошел пожар в пятиэтажке, во время которого спасли 75-летнюю женщину.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 15 февраля в 14:45 спасателям поступил вызов на пожар в жилом пятиэтажном доме по ул. Библика, 19.
В ходе разведки пожарные установили, что на балконе квартиры на втором этаже горели домашние вещи и оконная рама в комнате. Площадь пожара составляла около 5 кв.
В комнате находилась женщина, 1947 года рождения. Спасатели вынесли ее на свежий воздух. В результате пожара спасенная получила ожоги лица и была госпитализирована в ожоговый центр.
В 15:00 спасатели локализовали возгорание, в 15:38 ликвидировали его.
Причину пожара устанавливают.