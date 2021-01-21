На ХТЗ из горящей многоэтажки во время пожара спасли трех человек, пострадала женщина

На ХТЗ сегодня ночью, 21 января, произошел пожар в одной из многоэтажек в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сразу после полуночи, в 00:05, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилой четырехэтажки на ул. Мира, 30.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в квартире на 3-м этаже. В ней горели домашние вещи и мебель на площади около 20 кв.м.

Там же спасатели нашли 3-х человек, которых немедленно вынесли из опасной зоны и передали медикам скорой помощи. Одну из спасенных, 82-летнюю женщину, с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в 4-ю больницу Харькова.

Спасенные 44-летняя женщина и ее 39-летний сожитель от госпитализации отказались.

В 00:22 огонь спасатели локализовали, а в 02:00 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.





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