На ХТЗ мужчину вытащили из авто, избили и ограбили: подозреваемых задержали

В Харькове патрульные задержали мужчин, вероятно, причастных к совершению разбоя в районе ХТЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Информацию о совершении нападения на мужчину на улице Верстатостроительной патрульные получили сегодня ночью.

На месте их ожидал заявитель, который сообщил, что он находился в своем автомобиле Opel, когда к нему подошли трое неизвестных мужчин, вытащили его из машины, применили к нему слезоточивый газ, избили, нанеся при этом телесные повреждения, отобрали деньги, ключи от авто, телефон и повредили его автомобиль.

После чего злоумышленники сели в автомобиль Volkswagen и уехали в неизвестном направлении. Заявитель предоставил полиции приметы нарушителей и автомобиля, на котором они уехали.

Получив ориентировку, экипажи полиции начал поиски злоумышленников. Вскоре на проспекте Московском инспекторы обнаружили авто, похожее по описанию. В салоне автомобиля находились двое мужчин.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Агентство Телевидения Новости