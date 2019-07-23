На ХТЗ нетрезвый водитель уснул за рулем

Сегодня на линию 10 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Мира и 12 Апреля остановился автомобиль ЗАЗ Ланос: по сообщениям граждан, водитель находился в состоянии алкогольного опьянния и уснул за рулем.

Прибыв на место, патрульные разбудили водителя и заметили у него признаки алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, провести тест на алкоголь не удалось - мужчина отказался.

Патрульные составили протокол по ст.130 КУоАП. Автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку.

Агентство Телевидения Новости