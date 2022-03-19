На ХТЗ під час обстрілу загинули чоловік та 9-річна дитина

Сьогодні внаслідок останнього обстрілу в Харкові в районі ХТЗ загинули цивільні – чоловік та 9-річна дитина, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Збройні сили України тримають позиції оборони, по деяким напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони.

Щойно з’явилася інформація про чергові перемоги Національної гвардії України на Харківщині: в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгардії вступив у бій із окупантами. У результаті українські військові знищили велику кількість живої сили та техніки російського противника. Деталі щодо втрат окупанта встановлюють.

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