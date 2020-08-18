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На ХТЗ пенсионерка крушит молотком камеры видеонаблюдения в подъезде

На ХТЗ пенсионерка крушит молотком камеры видеонаблюдения в подъезде

В Харькове в одном из подъездов дома 19А на улице Сергея Грицевца, пенсионерка крушила молотком камеры видеонаблюдения в подъезде.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях и городских пабликах.

Правонарушительницу зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые жильцы  установили после нескольких краж в доме, но женщина думает, что их поставили, чтобы следить за ней.

Из-за действий женщины жильцы подъезда уже в отчаянии. По их словам, пенсионерка уверена, что "за ней установлена слежка агентов ФСБ".

Как рассказывают соседи женщины в соцсетях, на днях из подъезда украли детский самокат и игрушки.

Из-за этого они решили установить камеры, которые и зафиксировали нарушительницу.

Но пенсионерка, по-видимому, решила, что следят за ней, и стала сбивать их молотком.

Вызванная на место полиция, по словам жильцов дома, ничем не смогла помочь.

«Бабушка твердит своё, что за ней установлена слежка агентов ФСБ или ещё чего-то, что делать - мы просто не знаем», - подытожили отчаявшиеся люди.

Подробности инцидента выясняются у полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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