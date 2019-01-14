На ХТЗ в собственном доме от гостя пострадал пенсионер

13 января в одной из квартир многоэтажки на улице Библика 31-летний харьковчанин отобрал мобильный телефон у 61-летнего пенсионера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, дома у себя потерпевший распивал спиртное с малознакомым мужчиной.

Во время застолья гость пригрозил хозяину избиением и силой отобрал у пенсионера мобильный телефон.

Вскоре по предоставленному потерпевшим описанию правоохранители задержали злоумышленника.

Информация внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости