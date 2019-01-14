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На ХТЗ в собственном доме от гостя пострадал пенсионер
13 января в одной из квартир многоэтажки на улице Библика 31-летний харьковчанин отобрал мобильный телефон у 61-летнего пенсионера.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснили правоохранители, дома у себя потерпевший распивал спиртное с малознакомым мужчиной.
Во время застолья гость пригрозил хозяину избиением и силой отобрал у пенсионера мобильный телефон.
Вскоре по предоставленному потерпевшим описанию правоохранители задержали злоумышленника.
Информация внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
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