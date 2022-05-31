На які зміни очікувати українцям з 1 червня

Тарифи на комуналку

Від 1 червня «Нафтогаз» планує підвищити ціни на газ в понад три рази – до 29,392 тис. грн/тис. куб.м (з ПДВ). Однак на тарифах для населення це не позначиться.

Тарифи електроенергію і воду

Вартість електроенергії для населення на період дії воєнного стану «заморозили», ціни залишаться без змін. Тарифи на воду встановлять місцеві водоканали та затвердять у НКРЕКУ.

Нові умови банків

Ощадбанк, ПриватБанк та Monobank від 1 червня скасовують кредитні канікули.

● ПриватБанк поверне «Оплату частинами» та інші програми.

● Monobank від 1 червня дозволить збільшити кредитний ліміт.

Закриття послуг від Київстар

Від 1 червня компанія Київстар закриває три популярні пакети послуг: «4G 10000 МБ», «Бонусні 1000» та «Бонусні 3000 МБ».

Зміни для українських біженців в ЄС

З 1 червня в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині безкоштовний проїзд буде скасовано, встановлять знижені ціни.

Источник: https://t.me/spravdi/9499

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