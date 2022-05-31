На які зміни очікувати українцям з 1 червня
Тарифи на комуналку
Від 1 червня «Нафтогаз» планує підвищити ціни на газ в понад три рази – до 29,392 тис. грн/тис. куб.м (з ПДВ). Однак на тарифах для населення це не позначиться.
Тарифи електроенергію і воду
Вартість електроенергії для населення на період дії воєнного стану «заморозили», ціни залишаться без змін. Тарифи на воду встановлять місцеві водоканали та затвердять у НКРЕКУ.
Нові умови банків
Ощадбанк, ПриватБанк та Monobank від 1 червня скасовують кредитні канікули.
● ПриватБанк поверне «Оплату частинами» та інші програми.
● Monobank від 1 червня дозволить збільшити кредитний ліміт.
Закриття послуг від Київстар
Від 1 червня компанія Київстар закриває три популярні пакети послуг: «4G 10000 МБ», «Бонусні 1000» та «Бонусні 3000 МБ».
Зміни для українських біженців в ЄС
З 1 червня в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині безкоштовний проїзд буде скасовано, встановлять знижені ціни.
Источник: https://t.me/spravdi/9499