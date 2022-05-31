Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:01
Просмотров: 80

На які зміни очікувати українцям з 1 червня

На які зміни очікувати українцям з 1 червня

Тарифи на комуналку

Від 1 червня «Нафтогаз» планує підвищити ціни на газ в понад три рази – до 29,392 тис. грн/тис. куб.м (з ПДВ). Однак на тарифах для населення це не позначиться.

Тарифи електроенергію і воду

Вартість електроенергії для населення на період дії воєнного стану «заморозили», ціни залишаться без змін. Тарифи на воду встановлять місцеві водоканали та затвердять у НКРЕКУ.

Нові умови банків

Ощадбанк, ПриватБанк та Monobank від 1 червня скасовують кредитні канікули.

● ПриватБанк поверне «Оплату частинами» та інші програми.

● Monobank від 1 червня дозволить збільшити кредитний ліміт.

Закриття послуг від Київстар

Від 1 червня компанія Київстар закриває три популярні пакети послуг: «4G 10000 МБ», «Бонусні 1000» та «Бонусні 3000 МБ».

Зміни для українських біженців в ЄС

З 1 червня в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині безкоштовний проїзд буде скасовано, встановлять знижені ціни.

Источник: https://t.me/spravdi/9499

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

З початку вторгнення загинули вже 7 журналістів (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:16    18
Инфляция в Украине превысит 20% по итогам 2022 года, — глава НБУ Кирилл Шевченко
Сегодня 08:09    39
Де в Харкові отримати гуманітарну допомогу 31 травня
Сегодня 07:55    57
Укрзалізниця призначила на сьогодні один евакуаційний потяг
Сегодня 07:43    73
Все, що треба знати про «незалежність УПЦ МП»
Сегодня 07:42    72
Зеленский предлагает убрать панельные дома по всей Украине
Сегодня 07:33    81
Вчора від рук російських окупантів у Луганській області загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф
Сегодня 07:24    81
В Маріуполі з’явилися нові братські могили, — радник мера
Сегодня 07:16    79
росіяни знищили чи пошкодили 133 релігійні споруди. Загалом вже відомо про понад 350 епізодів знищення культурної спадщини (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:07    82
10 хороших новин 30 травня
Сегодня 07:05    115
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 