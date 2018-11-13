На Изюмщине вандал ради наживы повредил памятники

В течение последних месяцев в полицию поступило несколько сообщений от жителей Изюмского района. Они рассказали о том, что с памятника генерал-лейтенанту П. Волоху исчезла бронзовая табличка и фрагменты из ограды и памятника «Скорбящей матери».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили личность вандала. Им оказался 23-летний мужчина, ранее судимый за грабежи.

Во время допроса злоумышленник дал рассказал, что преступления совершил с целью наживы.

Во время обысков полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости