Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 213

На железнодорожной станции под Харьковом женщина погибла под колесами поезда

На железнодорожной станции под Харьковом женщина погибла под колесами поезда

В Кегичевке вечером 12 января под колесами поезда погибла 57-летняя женщина.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Так, на ул. Первомайская железнодорожная станция «Кегичевка» в 21:30 электропоездом сообщением Полтава — Лозовая была смертельно травмирована женщина 1964 года рождения, которая по неизвестным причинам находилась на путях.

Как отмечается в сводке, из-за происшествия задержка движения поезда составила 1 час 50 минут.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 