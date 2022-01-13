На железнодорожной станции под Харьковом женщина погибла под колесами поезда

В Кегичевке вечером 12 января под колесами поезда погибла 57-летняя женщина.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Так, на ул. Первомайская железнодорожная станция «Кегичевка» в 21:30 электропоездом сообщением Полтава — Лозовая была смертельно травмирована женщина 1964 года рождения, которая по неизвестным причинам находилась на путях.

Как отмечается в сводке, из-за происшествия задержка движения поезда составила 1 час 50 минут.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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