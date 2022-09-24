На Житомирщині зниклу студентку знайшли вбитою: стало відомо подробиці

На Житомирщині сталася трагедія. Декілька днів місцеві жителі шукали зниклу 18-річну дівчину, а знайшли її мертвою. Тіло лежало серед дерев на краю саду. Дівчину було задушено. Поліція у вбивстві підозрює друга сестри загиблої.

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Підозрюють друга сестри

18-річна Даша Андрійчук із села Гальчин Андрушівської громади зникла ввечері у п'ятницю, 16 вересня. Як розповів родич сім'ї, дівчина по телефону повідомила, що пішла на зустріч із подружкою, яка приїхала з Житомира. Хотіла з нею поспілкуватися.

Однак, як потім з'ясувалося, до жодної подружки вона не приходила. Рідні кинулися шукати її вже пізно ввечері, опитали знайомих, ніхто її не бачив. У соцмережах розповсюджували фото Даші та просили відгукнутися.

Але за кілька днів, 19 вересня, тіло зниклої дівчини виявили серед дерев місцевого саду. Дашу жорстоко вбили – її задушили, причому вбивця душив її ногою.

Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 24-річний мешканець сусіднього села Нехворощ на ім'я Роман. Хлопець кілька днів не з'являвся вдома після вбивства, а виявили його у лісопосадці за селом, де він ховався.

Посварилися через гроші

Яким же було здивування рідних, коли вони дізналися, що можливий убивця Даші Роман, той самий хлопець, з яким зустрічалася двоюрідна сестра дівчини.

"Сестра шокована тим, що трапилося. Ми не можемо зрозуміти, в чому причина. Кажуть, між ними сталася якась сварка. Але чому вона рідним сказала, що йде до подруги, а опинилася на зустрічі з Романом на околиці села? Ми не можемо цього пояснити", – каже родич.

"Кажуть, що Роман був не сам. Начебто вони спочатку були на дні народження, а потім кілька хлопців та Даша пішли за село. Але точно він був не сам", – каже місцевий житель села Нехворощ, де мешкає підозрюваний.

У прокуратурі області повідомили, що сварка між молодими людьми сталася через гроші. Підозрюваний був п'яний і висунув Даші претензії з приводу зниклих грошей. Відповідь дівчини йому не сподобалася, він схопив її за шию і задушив. Потім тіло прикрив гілками.

Про Романа відгукуються по-різному. Одні його навіть згадати не можуть. Інші розповідають, що Рома раніше працював у магазині у селі. Потім його бачили у Андрушівці.

"Він разом із мамою та сестрою приїхали до нас. Мама вийшла заміж за одного чоловіка із села, ось Рома тут і з'явився. Нічого поганого про нього сказати не можу. Так, раніше працював у магазині, начебто не випивав, спокійний", – розповідає пенсіонерка.

Єдина дочка у мами

Убиту Дашу вже поховали. Вона була єдиною дочкою своєї мами. "Її мама інвалід, пересувається за допомогою палиць. Вона дуже любила свою дочку. Якщо подивитеся сторінку Даші в соцмережі, то мама постійно пише їй "красуня моя", "розумниця моя". Це велике горе для матері", – каже ще одна мешканка Гальчина.

Дівчина після закінчення школи вступила до Житомирського державного університету, вивчала комп'ютерні науки, була студенткою другого курсу. Знайомі кажуть, що дівчина скромна, добра та спокійна.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави. Відкрито справу за ч.1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Винному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: news.obozrevatel.com

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