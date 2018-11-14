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На Кировоградщине ВСУ предупредили пролет беспилотника над одним из военных арсеналов

На Кировоградщине ВСУ предупредили пролет беспилотника над одним из военных арсеналов

12 ноября средствами радиоэлектронной борьбы предупрежден пролет беспилотного летательного аппарата над военным арсеналом.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Около одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата", - говорится в заявлении.

Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов.

Также о происшествии было сообщено представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.

Источник: prm.ua

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Темы: армия

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