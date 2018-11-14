На Кировоградщине ВСУ предупредили пролет беспилотника над одним из военных арсеналов
12 ноября средствами радиоэлектронной борьбы предупрежден пролет беспилотного летательного аппарата над военным арсеналом.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Около одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата", - говорится в заявлении.
Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов.
Также о происшествии было сообщено представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.
Источник: prm.ua