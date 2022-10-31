На Київщині є «прильоти», частина Києва знеструмлена, а на Вінничині збита ракета впала у цивільні об‘єкти

Деталі удару по Київщині розповів голова ОВА Олексій Кулеба:

В одній із громад області – «прильоти». Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії.

Також про обмеження електропостачання у Києві повідомив мер Віталій Кличко:

У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше – згодом.

Про влучання збитої ракети ворога у цивільні об’єкти повідомив голова ОВА Сергій Борзов. Відомо, що є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС.

Джерело: https://t.me/spravdi/20078

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