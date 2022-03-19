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На Київщині в результаті обстрілу 7 людей загинули, 5 отримали травми

На Київщині в результаті обстрілу 7 людей загинули, 5 отримали травми

Унаслідок обстрілу Макарова на Київщині загинули 7 людей, ще 5 – поранені, повідомляє hromadske.ua із посиланням на поліцію Київської області. Після обстрілу в одній з будівель розпочалася пожежа.

Окупанти здійснювали обстріл Макарова із мінометів. Поранені люди наразі перебувають у лікарні. Обстріли також зруйнували житлові будинки, пошкодили адміністративну споруду та інші приміщення.

На місці події зараз працюють поліцейські Бучанського району. Вони документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару. 

Агентство Телевидения Новости

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