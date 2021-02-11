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На Клочковской мужчина выпал из окна многоэтажки
В Шевченковском районе Харькова сегодня днем, 11 февраля, мужчина выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По их информации, происшествие случилось на улице Клочковской, 295.
«Тип под солями выпал (или выпрыгнул) из дома. Вроде живой, забрали на скорой», - сказано в сообщении под опубликованным видео.
В полиции прокомментировали случившееся.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно, мужчина выпал с 4 этажа дома.
Он доставлен в больницу, его личность сейчас устанавливается.
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