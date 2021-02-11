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На Клочковской мужчина выпал из окна многоэтажки

На Клочковской мужчина выпал из окна многоэтажки

В Шевченковском районе Харькова сегодня днем, 11 февраля, мужчина выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их информации, происшествие случилось на улице Клочковской, 295.

«Тип под солями выпал (или выпрыгнул) из дома. Вроде живой, забрали на скорой», - сказано в сообщении под опубликованным видео.

В полиции прокомментировали случившееся.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно, мужчина выпал с 4 этажа дома.

Он доставлен в больницу, его личность сейчас устанавливается.

 

Агентство Телевидения Новости

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