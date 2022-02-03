Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:19
Просмотров: 263

На Клочковской застрял грузовик, который вез кислород для больницы

За прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС дважды выезжали для оказания помощи водителям грузовых авто, которые оказались в сложной ситуации из-за погодных условий.

Так, в 13:28 поступил о том, что водителю грузового автомобиля Renault требуется помощь: машина застряла и не могла выехать со скользкого участка дороги по ул. Калинина, 4 города Харькова. Спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС помогли отбуксировать грузовик на более безопасный участок дороги.

Уже вечером в 20:08 поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль, перевозивший кислород больницы, застрял на скользкой части дороги по ул. Клочковская, 337А. На помощь поспешили спасатели 32-й и 1-й частей ГСЧС, которые автомобилями повышенной проходимости вытащили грузовик Volvo на расчищенный путь.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Столкновение Mazda и BMW на Деревянко: движение затруднено
Сегодня 16:22    211
Был лишен права управлять автомобилем после смертельного ДТП, но снова сел за руль
Сегодня 16:05    256
В ДТП на Шевченко пострадали два человека
Сегодня 12:06    247
На Гольдберговской ВАЗ занесло на рельсах: повреждены три авто
Сегодня 10:16    339
Проехал на красный и предлагал взятку: в Харькове остановили пьяного водителя
Сегодня 07:10    217
ДТП в Лозовском районе: 3 человека оказались в больнице
02.02.2022 17:37    297
ДТП с участием нардепа Трухина: все подробности скандала
02.02.2022 13:40    380
В ДТП на Героев Сталинграда админпротоколы получили оба водителя
02.02.2022 11:42    282
В Песочине Газель врезалась в припаркованный грузовик
02.02.2022 11:18    264
В Лозовском районе машина такси слетела с моста: трое пострадавших
02.02.2022 10:51    234
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 