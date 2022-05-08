«На кожному кроці – докази звірств армії РФ проти України»: в звільнених селах Харківщини працює прокуратура

З перших днів повномасштабного російського вторгнення села Мала Рогань, Бісквітне та Вільхівка опинились в окупації. Силами українських військових населені пункти було звільнені від російських загарбників.

8 травня 2022 року очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков спільно з слідчо-оперативною групою здійснили огляд місця події.

Під час слідчих дій із залученням експертів вибухотехнічної служби Національної поліції України та НДЕКЦ МВС України виявлені та вилучені додаткові речові докази, у тому числі, залишки ворожої техніки.

Агентство Телевидения Новости