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08.05.2022 14:53
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«На кожному кроці – докази звірств армії РФ проти України»: в звільнених селах Харківщини працює прокуратура

«На кожному кроці – докази звірств армії РФ проти України»: в звільнених селах Харківщини працює прокуратура

З перших днів повномасштабного російського вторгнення села Мала Рогань, Бісквітне та Вільхівка опинились в окупації. Силами українських військових населені пункти було звільнені від російських загарбників.

8 травня 2022 року очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков спільно з слідчо-оперативною групою здійснили огляд місця події. 

Під час слідчих дій із залученням експертів вибухотехнічної служби Національної поліції України та НДЕКЦ МВС України виявлені та вилучені додаткові речові докази, у тому числі, залишки ворожої техніки.

Агентство Телевидения Новости

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