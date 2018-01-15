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На конкурсі краси учасниця загорілась на сцені: моторошне відео

На конкурсі краси учасниця загорілась на сцені: моторошне відео

На конкурсі краси в Сальвадорі одна з учасниць загорілася прямо на сцені .

Відповідне відео виклав один з користувачів у Twitter.

Нещасний випадок з молодою дівчиною стався через безглузду випадковість. У той момент, коли конкурсантка дефілювала подіумом у неї миттєво спалахну костюм, на якому були елементи пір'я.

Виною загоряння став факел у руках чоловіка, який стояв поруч на сцені.

Охоронці одразу ж погасили полум'я, яке охопило в основному верхній убір дівчини і відвели її за сцену.

 

Источник:  24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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