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На конкурсі краси учасниця загорілась на сцені: моторошне відео
На конкурсі краси в Сальвадорі одна з учасниць загорілася прямо на сцені .
Відповідне відео виклав один з користувачів у Twitter.
Нещасний випадок з молодою дівчиною стався через безглузду випадковість. У той момент, коли конкурсантка дефілювала подіумом у неї миттєво спалахну костюм, на якому були елементи пір'я.
Виною загоряння став факел у руках чоловіка, який стояв поруч на сцені.
Охоронці одразу ж погасили полум'я, яке охопило в основному верхній убір дівчини і відвели її за сцену.
Источник: 24tv.ua
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