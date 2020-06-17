На кордоні Індії та Китаю сталась збройна сутичка: загинули військові

У збройних силах Індії заявили у вівторок, що один з її офіцерів і двоє солдатів загинули унаслідок «насильницького зіткнення» на оспорюваному кордоні з Китаєм. Це перший подібний інцидент за десятиліття між сусідами, котрі володіють ядерною зброєю, повідомляє «УНІАН» з посиланням на Reuters.

Високопоставлені чиновники з обох боків зібралися, аби вгамувати настрої. Водночас МЗС Китаю відповіло, що не знає про цей інцидент, і попередив Індію не ухвалювати односторонніх дій та не створювати проблеми.

Індія та Китай вже тривалий час мають претензії на територію уздовж межі Гімалаїв протяжністю 3500 км, але спори залишалися переважно мирними після прикордонної війни у 1962 році.

Источник: sprotyv.info

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