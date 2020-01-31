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На кордоні США і Мексики виявили найдовший контрабандний тунель

На кордоні США і Мексики виявили найдовший контрабандний тунель

На кордоні між США й Мексикою було виявлено найдовший тунель контрабандистів

Про це повідомляє ВВС.

"Американські чиновники заявили про виявлення найдовшого тунелю контрабанди, який колись було знайдено на кордоні з Мексикою", - йдеться у повідомленні.

У тунелі протяжністю 1313 метрів є ліфт, рейкові шляхи, дренажні й повітряні вентиляційні системи й електричні кабелі високої напруги.

Прохід з'єднує промисловий майданчик у мексиканському місті Тіхуана з районом Сан-Дієго у Каліфорнії.

Під час виявлення тунелю не було здійснено жодних арештів або вилучення наркотиків.

Хто стоїть за будівництвом тунелю так само не відомо. Однак, як зазначає видання, у цьому районі діє мексиканський картель Сіналоа, який уряд США називає однією з найбільших у світі організацій з торгівлі наркотиками. Засновник картелю Хоакін "Ель Чапо" Гусман відбуває довічне ув'язнення в США.

Источник: espreso.tv

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