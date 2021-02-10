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На кордоні вилучили вантажівку зі знищеним номером та причіп з підробленим документом

На кордоні вилучили вантажівку зі знищеним номером та причіп з підробленим документом

У пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону виявили вантажівку з повністю знищеним ідентифікаційним номером.

Вантажним автомобілем «DAF» 2012 року випуску з Росії в’їжджав громадянина Казахстану. До Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» КК України, транспортний засіб зі знищеним ідентифікатором також вилучили поліцейські.

Крім цього, прикордонники Чернігівського загону виявили підроблені документи на причіп. Під час перевірки у пункті пропуску «Сеньківка» вантажівки, якою їхав з України громадянин Туреччини, співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що свідоцтво про реєстрацію до напівпричепа містить ознаки підробки. У документі замінили сторінку з установчими даними на сторінку, яку роздрукували на лазерному принтері, звісно без необхідних елементів захисту.

Прикордонники повідомили компетентні органи щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Водій вантажівки, який надав підроблений документ, вибув з пункту пропуску у супроводі співробітників Нацполіції.

На кордоні вилучили вантажівку зі знищеним номером та причіп з підробленим документом

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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