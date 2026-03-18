На кордоні з Молдовою прикордонники виявили раритетну колекцію (ВІДЕО)
На Вінниччині, в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський», прикордонники виявили «багаж» із багаторічною історією.
На в’їзд в Україну мікроавтобусом Mercedes прибув громадянин Молдови.
В ході огляду автівки прикордонники спільно із представниками митниці виявили поліетиленовий пакет із стародавніми монетами. Географія й «вік» колекції охоплюють різні історичні періоди: серед знахідок - польський срібний талер 1622 року та срібний долар Моргана 1882 року.
Усі предмети було вилучено. Чи становлять вони культурну та історичну цінність – з’ясує експертиза.
Джерело: dpsu.gov.ua
