На кордоні з Молдовою прикордонники виявили раритетну колекцію (ВІДЕО)

На Вінниччині, в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський», прикордонники виявили «багаж» із багаторічною історією.

На в’їзд в Україну мікроавтобусом Mercedes прибув громадянин Молдови.

В ході огляду автівки прикордонники спільно із представниками митниці виявили поліетиленовий пакет із стародавніми монетами. Географія й «вік» колекції охоплюють різні історичні періоди: серед знахідок - польський срібний талер 1622 року та срібний долар Моргана 1882 року.

Усі предмети було вилучено. Чи становлять вони культурну та історичну цінність – з’ясує експертиза.

Джерело: dpsu.gov.ua

