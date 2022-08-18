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На користь Коломойського Верховний Суд України дозволив відібрати у державного ПриватБанку готель "Мир" у Києві
Про це у середу, 17 серпня, повідомила прес-служба банку.
"Незважаючи на кричущі порушення закону судами нижчих інстанцій Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду завершив рейдерську схему колишніх власників щодо позбавлення державного ПриватБанку права власності на багатомільйонний об'єкт нерухомості в Києві", – йдеться у повідомленні банку.
Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/3180