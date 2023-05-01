На Кіпрі з готелів виселяють українських біженців

Напередодні літнього сезону влада острова готує додаткові місця для туристів.

Понад три тисячі українських біженців, які перебувають на Кіпрі, будуть змушені шукати для себе нове житло. Досі вони проживали в готелях на острові, проте з 31 травня на Кіпрі стартує туристичний сезон і власники готелів розраховують на прибуток від туристів. Про це повідомляє Alphanews.live.

Виселення українців із готелів передбачено рішенням, ухваленим у лютому минулого року.

Повідомляється, що після виселення з готелів українці, які не зможуть розв'язати житлове питання самостійно, можуть звернутися до Служби управління пільгами, до заступника міністра соціального забезпечення і подати заяву на субсидію з оренди житла.

Також влада Кіпру обіцяє більш активно допомагати українцям працевлаштовуватися. Насамперед, у туристичному секторі.

За даними статистичного агентства ЄС Євростату, на Кіпрі на 1000 жителів зафіксовано 1,1 українця зі статусом тимчасового захисту. Друге місце за цим показником у Євросоюзі посідає Чехія (0,9 на 1000 осіб).

Джерело: socportal.info

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