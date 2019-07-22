Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 91

На КПВВ "Майорське" виявили не лише міну – у ДСНС розповіли про інші "знахідки"

На КПВВ Майорське виявили не лише міну – у ДСНС розповіли про інші знахідки

ПіротехнічнІ підрозділи ДСНС нині проводять подальше обстеження території

На території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вже 12 вибухонебезпечних предметів, зокрема, мінометну міну. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Facebook.

"Станом на 17 годину в ході обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вже 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни", – написав Чечоткін.

Піротехнічні підрозділи ДСНС проводять подальше обстеження території.

Додамо: раніше, коли було відомо тільки про одну знайдену міну, в ефірі "5 каналу" заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука сказав, що не вважає це цілеспрямованою провокацією в день виборів.

"Дуже схоже, що це просто нерозірваний боєприпас, який там міг залишатися день-два-три, а сьогодні був виявлений... Я не думаю, що це пов'язано з виборами. Думаю, що це абсолютно стандартна ситуація стосовно дотримання умов безпеки, в тому числі безпеки цивільного населення, яке перетинає лінію розмежування", – сказав Тука.

Як повідомляв 5.UA, вранці 21 липня 2019 року в районі села Щастя на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійною групою бойовиків. В результаті два бійці ООС загинули, ще двоє дістали поранення. Нагадаємо, з півночі неділі, 21 липня, на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Годовщина освобождения Торецка и Рубежного от российских оккупантов: в Генштабе ВСУ напомнили, как это было. ФОТО
Сегодня 07:39    127
Спрятали танки: наблюдатели ОБСЕ сообщили об очередном нарушении оккупантов на Донбассе
Сегодня 06:35    91
Обстрел Первомайска: классическая провокация оккупантов накануне выборов
Сегодня 06:07    186
"Задіваєш і в радіусі 10 м. все перестає існувати": терористи розкидали заборонені Мінськом міни біля житлових будинків
21.07.2019 08:05    156
Гибель мирного жителя от обстрелов в Красногоровке: полиция расследует теракт
21.07.2019 07:19    106
КИБЕРВОЙНА. Хакеры взломали хакеров: Удар по кибербанде ФСБ
21.07.2019 06:55    313
Напередодні перемир'я ворожий снайпер убив двох українських захисників
21.07.2019 06:44    130
Эксперты НАТО посетили зону ООС — изучать уникальный опыт ВСУ
21.07.2019 06:21    119
Опыт войны на Донбассе: артиллеристы США возвращаются к работе с картами
20.07.2019 07:46    237
«Ми маємо справу з війною нового типу, де 90 відсотків операцій — пропаганда», - майор Бред Фішер
19.07.2019 10:39    193
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 