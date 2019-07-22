На КПВВ "Майорське" виявили не лише міну – у ДСНС розповіли про інші "знахідки"
ПіротехнічнІ підрозділи ДСНС нині проводять подальше обстеження території
На території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вже 12 вибухонебезпечних предметів, зокрема, мінометну міну. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Facebook.
"Станом на 17 годину в ході обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вже 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни", – написав Чечоткін.
Піротехнічні підрозділи ДСНС проводять подальше обстеження території.
Додамо: раніше, коли було відомо тільки про одну знайдену міну, в ефірі "5 каналу" заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука сказав, що не вважає це цілеспрямованою провокацією в день виборів.
"Дуже схоже, що це просто нерозірваний боєприпас, який там міг залишатися день-два-три, а сьогодні був виявлений... Я не думаю, що це пов'язано з виборами. Думаю, що це абсолютно стандартна ситуація стосовно дотримання умов безпеки, в тому числі безпеки цивільного населення, яке перетинає лінію розмежування", – сказав Тука.
Як повідомляв 5.UA, вранці 21 липня 2019 року в районі села Щастя на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійною групою бойовиків. В результаті два бійці ООС загинули, ще двоє дістали поранення. Нагадаємо, з півночі неділі, 21 липня, на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню.
Источник: 5.ua