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На кримському телебаченні хакери запустили оповідання Подерв‘янського

На кримському телебаченні хакери запустили оповідання Подерв‘янського

На телебаченні, яке транслюється в тимчасово окупованому Криму, хакери запустили оповідання Леся Подерв‘янського, в якому йдеться про «плани бога на росію».

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України, передає Укрінформ.

«У них є світло, нехай просвітлюються», - зауважили у ЦСК ЗСУ.

Уривок із цього оповідання, розміщеного хакерами на кримському телебаченні, містить такий діалог:

«— Я розробив Спецоперацію Vel'ZеVul і помітив їх своїми знаками, — сказав Сатана, трохи ніяковіючи. …

— Я поставив на їх чолі конченого м*дака, він не зробить жодної помилки, — сказав Сатана».

Джерело: ukrinform.ua

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