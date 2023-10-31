На Куп’янщині після обстрілів вояків рф було ліквідовано дві пожежі

31 жовтня вдень ворог вчергове завдав ворожих обстрілів по населеним пунктам Куп’янщини Харківської області, в результаті чого сталося 2 пожежі.

Одна пожежа сталася за межами села Мала Шапківка Кіндрашівської громади, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На відкритій території горіла трава на площі 4га.

Вогнеборці загасили пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор.

Інша пожежа сталася у селі Кучерівка Петропавлівської громади. На території приватного сектору горів житловий будинок на площі 100 кв.м.

Загалом на пожежах працювало 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости