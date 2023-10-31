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На Куп’янщині після обстрілів вояків рф було ліквідовано дві пожежі

На Куп’янщині після обстрілів вояків рф було ліквідовано дві пожежі

31 жовтня вдень ворог вчергове завдав ворожих обстрілів по населеним пунктам Куп’янщини Харківської області, в результаті чого сталося 2 пожежі.

Одна пожежа сталася за межами села Мала Шапківка Кіндрашівської громади, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На відкритій території горіла трава на площі 4га.

Вогнеборці загасили пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор.

Інша пожежа сталася у селі Кучерівка Петропавлівської громади. На території приватного сектору горів житловий будинок на площі 100 кв.м.

Загалом на пожежах працювало 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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