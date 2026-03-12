Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:53
Просмотров: 95

На Куп’янському напрямку партизани з руху «Атеш» зламали логістику окупантів

На Куп’янському напрямку партизани з руху «Атеш» зламали логістику окупантів

Агенти військово-партизанського руху «Атеш» вивели з ладу релейну шафу в районі Старого Осколу Бєлгородської області.

Про це повідомляє рух «Атеш».

«Через цей вузол здійснювалася позапланова доставка боєприпасів для 122-го мотострілецького полку і 27-ї окремої мотострілецької бригади ЗС рф», – розповіли військові.

За словами військових, «за даними агента з сусіднього розвідувального батальйону противника, ця поставка була терміновою через дефіцит БК безпосередньо перед запланованими бойовими діями».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 