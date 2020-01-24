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На Ландау не разминулись Нива, Skoda и маршрутка

На Ландау не разминулись Нива, Skoda и маршрутка

Сегодня утром в 8:30 на пересечении улицы Академиков Ахиезеров и проспекта Льва Ландау столкнулись Нива, Skoda и маршрутный автобус БАЗ.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Нивы при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, двигавшемуся во встречном направлении: после столкновения Skoda врезалась в автобус. 

Пострадавших нет. На водителя Нивы патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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