Сегодня 14:12
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На Ландау не разминулись Нива, Skoda и маршрутка
Сегодня утром в 8:30 на пересечении улицы Академиков Ахиезеров и проспекта Льва Ландау столкнулись Нива, Skoda и маршрутный автобус БАЗ.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Нивы при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, двигавшемуся во встречном направлении: после столкновения Skoda врезалась в автобус.
Пострадавших нет. На водителя Нивы патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.
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