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На левом берегу Херсонской области был уничтожен очередной российский ТОС-1А "Солнцепёк"

На левом берегу Херсонской области был уничтожен очередной российский ТОС-1А Солнцепёк

Ранее публиковалось видео от ОУВ "Херсон", а теперь кадр непосредственно с места событий.

Это 18-й верифицированный уничтоженный ТОС-1А "Солнцепёк", или 24-й, согласно не верифицированным данным.

С июня уничтожено 15 этих тяжёлых огнемётных систем. За октябрь было уничтожено 6 ТОС-1А "Солнцепёк"!

Отмечу, что данная ТОС-1А имела решётчатую защиту на пусковой, но от сбросов с дрона "мангал" её не спас (подробнее об эффективности мангалов я писал тут https://war.obozrevatel.com/kovalenko-kak-zaschischayut-sovremennyie-tanki-ot-dronov-i-chto-pokazal-opyit-vojnyi-v-ukraine.htm). Так же, важно понимать, что "Солнцепёк" оперировал на левом берегу не от хорошей жизни, а из-за невозможности на данном этапе РОВ контролировать в этой зоне ситуацию.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26795

Новости портала «Весь Харьков»

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