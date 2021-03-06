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На лікуванні в опорних закладах області перебуває 1531 пацієнт - ХОДА

На лікуванні в опорних закладах області перебуває 1531 пацієнт - ХОДА

З них 1274 – з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 257 – з підозрою на коронавірусну хворобу.

Про це повідомив під час брифінгу 5 березня заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

Він зазначив, що за минулу добу на Харківщині підтверджено 566 випадків захворювання на COVID-19.

«В останні дні ми спостерігаємо поступове збільшення пацієнтів, в яких позитивний ПЛР-тест. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 129 осіб, з них 99 - на апаратах ШВЛ. Усього на даний час у Харківській області розгорнуто 4846 ліжок для хворих на COVID-19 у 25 медичних закладах», - навів дані Геннадій Бондарчук.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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