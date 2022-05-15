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На Львівщині ракети вдарили по об'єкту військової інфраструктури

На Львівщині ракети вдарили по обєкту військової інфраструктури

На Львівщині вранці 15 травня ракети вдарили по об'єкту військової інфраструктури.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Львівської ОВА, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному з об’єктів військової інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає.

Наявність та характер руйнувань уточнюється.

Источник: ukrinform.ua

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