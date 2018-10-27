На Львівщині викрито спробу ввезення шин для легкових автівок за заниженою вартістю

У зону митного контролю пункту пропуску «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС заїхав вантажний транспортний засіб у напрямку «в’їзд в Україну» у митному режимі «імпорт», яким здійснювалося переміщення товару «шини пневматичні нові гумові для легкових автомобілів».

Згідно з поданими товаросупровідними документами загальна вага товару становить 13663,5 кг брутто, а заявлена вартість 29412,9 USD.

Для з`ясування законності здійснення вищевказаної зовнішньоекономічної операції Львівською митницею ДФС було надіслано лист до митної агенції Республіки Польща з метою отримання копій товаросупровідних документів, які були підставою для експорту цього товару з території Євросоюзу.

Відповідно до отриманих документів вартість товару «шини пневматичні нові гумові», що переміщуються становить 36 561,77 EUR (згідно з курсом НБУ становить 1 179 344 грн. 07 коп.).

Таким чином керівник фірми-отримувача вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо митної вартості товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товари, безпосередні предмети порушення митних правил, тимчасово вилучені та передані на склад Львівської митниці ДФС.

Источник: sfs.gov.ua

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