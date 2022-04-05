На Луганщині окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою

Сьогодні під час чергового обстрілу у місті Рубіжне Луганської області було пошкоджено у цистерну з азотною кислотою. Про це повідоми в голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Жителям радять залишатися в укриттях та зачинити двері та вікна у приміщеннях.

«Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте вологі маски для обличчя. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости