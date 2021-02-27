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На Луганщині СБУ виявила схрон диверсійної групи бойовиків

На Луганщині СБУ виявила схрон диверсійної групи бойовиків

Служба безпеки України встановила у Луганській області місцезнаходження арсеналу зброї, боєприпасів та вибухівки. Серед вилученої зброї: протитанковий керований ракетний комплекс «Фагот» та реактивний піхотний вогнемет «Шмель», виробництва РФ.

За оперативним даними, тайник залишили учасники диверсійної групи незаконних збройних формувань, причетної до підривів у 2014 році об’єктів критичної інфраструктури у Донецькій та Луганській областях.

Зі схрону, закладеного на території покинутої захисної споруди колишнього заводу у Лисичанську, правоохоронці, серед іншого, вилучили:

- 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 і РПГ-26,

- понад 100 гранатометних пострілів,

- 24 артилерійські снаряди,

- майже 8 кілограмів тротилу,

- понад кілограм пластиду,

- 10 бойових гранат різних модифікацій,

- 2 мінометні міни,

- протипіхотну міну,

- кумулятивний заряд,

- 6 капселів-детонаторів,

- 2 димові шашки,

- 17 запалів різних модифікацій,

- понад 8 тисяч набоїв різних калібрів.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

На Луганщині СБУ виявила схрон диверсійної групи бойовиків

На Луганщині СБУ виявила схрон диверсійної групи бойовиків

На Луганщині СБУ виявила схрон диверсійної групи бойовиків

На Луганщині СБУ виявила схрон диверсійної групи бойовиків

На Луганщині СБУ виявила схрон диверсійної групи бойовиків

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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