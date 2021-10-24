На Луганщині виявили схрон з набоями, пострілами для гранатометів, гранатою

Сили ООС продовжують заходи з унеможливлення розповсюдження та використання протиправними елементами боєприпасів та інших засобів ураження.

Учора в рамках проведення контрдиверсійних заходів на околиці одного з міст Луганської області, спільна міжвідомча група, у складі представників Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та СБУ, виявила схрон з боєприпасами. В ході обшуку в закинутій будівлі правоохоронці знайшли 386 набоїв до стрілецької зброї різного калібру, 4 постріли для підствольного гранатомета та 1 ручну гранату.

Засоби ураження вилучені для їх подальшої ліквідації.

За даним фактом Нацполіція розпочала досудове розслідування за ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Источник: dpsu.gov.ua

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