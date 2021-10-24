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На Луганщині виявили схрон з набоями, пострілами для гранатометів, гранатою

На Луганщині виявили схрон з набоями, пострілами для гранатометів, гранатою

Сили ООС продовжують заходи з унеможливлення розповсюдження та використання протиправними елементами боєприпасів та інших засобів ураження.

Учора в рамках проведення контрдиверсійних заходів на околиці одного з міст Луганської області, спільна міжвідомча група, у складі представників Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та СБУ, виявила схрон з боєприпасами. В ході обшуку в закинутій будівлі правоохоронці знайшли 386 набоїв до стрілецької зброї різного калібру, 4 постріли для підствольного гранатомета та 1 ручну гранату.

Засоби ураження вилучені для їх подальшої ліквідації.

За даним фактом Нацполіція розпочала досудове розслідування за ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

На Луганщині виявили схрон з набоями, пострілами для гранатометів, гранатою

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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