На Луганщині виявили схрон з набоями, пострілами для гранатометів, гранатою
Сили ООС продовжують заходи з унеможливлення розповсюдження та використання протиправними елементами боєприпасів та інших засобів ураження.
Учора в рамках проведення контрдиверсійних заходів на околиці одного з міст Луганської області, спільна міжвідомча група, у складі представників Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та СБУ, виявила схрон з боєприпасами. В ході обшуку в закинутій будівлі правоохоронці знайшли 386 набоїв до стрілецької зброї різного калібру, 4 постріли для підствольного гранатомета та 1 ручну гранату.
Засоби ураження вилучені для їх подальшої ліквідації.
За даним фактом Нацполіція розпочала досудове розслідування за ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».
Источник: dpsu.gov.ua