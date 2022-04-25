Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:29
Просмотров: 96

На Луганщине на Пасху семь домов разрушили, в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод

На Луганщине на Пасху семь домов разрушили, в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод

В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Поэтому спасали людей не только разбирая завалы, но и из-под избитых транспортных средств.

Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется.

Больше всего от русской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.

Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горском – дома.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43495

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Люди на окупованих територіях самоорганізовуються та відмовляються від «допомоги» ворога — розвідка
Сегодня 09:12    32
Росіяни намагаються дістати з затонулого крейсера "Москва" ракети та секретні документи, - Bild
Сегодня 09:00    44
Дипломати США повернуться в Україну поступово, а Байден призначить посла – ЗМІ
Сегодня 08:50    50
СБУ затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході (відео)
Сегодня 08:41    75
В російському Брянську прогриміли потужні вибухи, після чого розпочалися пожежі
Сегодня 08:32    101
Блінкен і Остін в ході закритого візиту до Києва оголосили про виділення нової військової допомоги
Сегодня 08:23    84
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 25 квітня
Сегодня 08:14    84
В российских ведомствах появятся «политруки»: подробности
Сегодня 08:05    101
Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 24 квітня, 07:00
Сегодня 07:59    114
Зеленський провів "дуже продуктивну" зустріч з посланцями Байдена
Сегодня 07:56    101
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 