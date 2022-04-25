На Луганщине на Пасху семь домов разрушили, в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод

В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Поэтому спасали людей не только разбирая завалы, но и из-под избитых транспортных средств.

Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется.

Больше всего от русской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.

Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горском – дома.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43495

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