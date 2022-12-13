На Луганщине оккупанты «режут» шахты на металлолом

На шахтах в районе оккупированного города Должанска Луганской области оккупанты демонтируют и вывозят оборудование, заявляя о дальнейшей "консервации" угольных предприятий.

Об этом сообщила Луганская ОВА.

«В Должанске оккупанты продолжают вырезать шахтное оборудование. Для немобилизованных горняков ищут варианты трудоустройства», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 700 работникам предложили места в местных центрах занятости в связи с ликвидацией предприятий.

Отмечается, что оккупанты уже подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/7726

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