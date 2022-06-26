На Луганщине ВСУ нанесли удар по танковым подразделениям рашистов: названы потери

22 июня в Луганской области подразделения российских оккупантов, а именно 80-го (в/ч 87441, Чебаркуль) и 239-го (в/ч 89547, Чебаркуль) танковых полков 90-й танковой дивизии попали под артиллерийский огонь Вооруженных Сил Украины.

По информации журналиста Романа Цымбалюка, в результате точного удара уничтожено 13 танков Т-72, погибло 28 военнослужащих и 13 считаются пропавшими без вести.

Как сообщала группа «ИС», санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 25 июня превысили 66,5 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие), согласно оценке с учётом смертности в лечебных учреждениях превысили 37 тыс человек.

Источник: sprotyv.info

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