На мемориале " Дробицкий яр" могут оставить следы обстрелов. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на директора Дробицкого яра Ирину Ференцеву.

"Когда все это (вторжение РФ в Украину) произошло, то думала, как теперь на мемориале проводить экскурсии. Мы будем говорить: "Так было и так произошло с нами". Когда мы говорили в своих экскурсиях: "Дети, это для того, чтобы никогда такое не повторялось". В то же время, начиная с 14-го года, мы говорили: "Видим, что история ничему не учит". Сейчас мне кажется, с нами то же самое. Я думаю, какой ужас пережили тогда люди, и какой ужас переживают наши соотечественники", - сказала Ференцева.

Как пояснила Ирина Ференцева, территория мемориала "Дробицкий яр" пока не обследована военными, поэтому точной информации о последствиях обстрелов у нее нет. Из-за угрозы обстрелов мероприятий в Дробицком яру не проводят.

Напомним, фото обстрелянного Дробицкого яра опубликовали очевидцы в соцсетях 26 марта. Там снаряд повредил стилизованную менору, которая считается одним из древнейших символов иудаизма.

Как сообщили сообщили в Департаменте культуры и туризма ХОВА, в Харьковской области войной разрушены несколько памятников архитектуры. Так, российские оккупанты разрушили или повредили 8 памятников культурного наследия и 80 памятников архитектуры.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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