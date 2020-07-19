На Мерефянском шоссе Lexus вылетел с проезжей части

Сегодня около в 13:00 на Мерефянском Шоссе, 21 столкнулись Lada Priora и Lexus RX 350, который вылетел с проезжей части и врезался в забор частного дома.

По информации пресс-службы патрульной полиции, за медпомощью участники ДТП не обращались.

По предварительным данным, водитель Приоры нарушил пункты 16.6 и 10.1 ПДД Украины, в результате чего и произошло столкновение,

На водителя ВАЗ 21703 патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

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