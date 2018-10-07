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На месте, где мужчина раздавил женщину, появилась надпись

На месте, где мужчина раздавил женщину, появилась надпись

На том месте, где мужчина раздавил женщину, появилась надпись "Вечная память. Ангелочек прости". Кто сделал эту надпись - неизвестно.

Трагедия произошла 20 сентября на улице Пушкинской, недалеко от института микробиологии и иммунологии им. Мечникова. По словам сестры погибшей, девушка, которой было 30 лет, просто шла по улице, когда идущий следом крупный мужчина споткнулся и упал на нее. Пострадавшая скончалась через несколько минут. По словам медиков, причиной смерти стал разрыв аорты грудного отдела.

Напомним: В Харькове девушка скончалась после того, как на нее упал прохожий. Трагедия произошла 20 сентября на улице Пушкинской, недалеко от института микробиологии и иммунологии им. Мечникова, пишет "Город Х". По словам сестры погибшей, девушка, которой было 30 лет, просто шла по улице, когда идущий следом крупный мужчина споткнулся и упал на нее. Пострадавшая скончалась через несколько минут. По словам медиков, причиной смерти стал разрыв аорты грудного отдела.

Теперь родственники погибшей хотят найти того мужчину или же свидетелей происшествия. Одна из очевидцев утверждает, что видела, как мужчина упад на девушку, потом встал и пошел дальше, не поинтересовавшись ее состоянием.

По словам сестры погибшей, видеокамеры, установленные на Институте Мечникова, в момент трагедии не работали, а записи камер из аптеки, которая находится напротив, семье не дают. В связи с этим родственники погибшей просят всех, кто был свидетелем происшествия, обращаться телефону 050-343-82-80 (Татьяна).

Источник: sq.com.ua

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Темы: харьков

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