На Михайлівській площі Києва права молодь зчепилася з лівою. Втрутилася поліція

Вдень у неділю, 19 січня 2020 року, на столичній Михайлівській площі відбувалася акція лівих сил

Завадити їм вирішили представники консервативного руху "Традиція і порядок", розповідається на Telegram-каналі спільноти.

Як зазначається, їх обурили вимоги опонентів, серед яких названо "припинити підтримку фашизму" та "розформувати добровольчий полк "Азов".

"Проти відкритого сепаратизму вийшли громадські активісти, які не згодні з даними гаслами", - наголошують праві.

Справа дійшла до шарпанини, через що Нацполіцією було затримано 11 людей з націонал-патріотичного середовища. Їх доправлено до Шевченківського райвідділку за адресою вулиця Герцена 9.

Источник: espreso.tv

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