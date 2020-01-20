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На Михайлівській площі Києва права молодь зчепилася з лівою. Втрутилася поліція
Вдень у неділю, 19 січня 2020 року, на столичній Михайлівській площі відбувалася акція лівих сил
Завадити їм вирішили представники консервативного руху "Традиція і порядок", розповідається на Telegram-каналі спільноти.
Як зазначається, їх обурили вимоги опонентів, серед яких названо "припинити підтримку фашизму" та "розформувати добровольчий полк "Азов".
"Проти відкритого сепаратизму вийшли громадські активісти, які не згодні з даними гаслами", - наголошують праві.
Справа дійшла до шарпанини, через що Нацполіцією було затримано 11 людей з націонал-патріотичного середовища. Їх доправлено до Шевченківського райвідділку за адресою вулиця Герцена 9.
Источник: espreso.tv
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