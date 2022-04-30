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На Миколаївщині затримали російських військових, які намагалися захопити АЕС

На Миколаївщині затримали російських військових, які намагалися захопити АЕС

У Миколаївській області правоохоронці затримали трьох російських військових, які входили до складу угруповання, що намагалося захопити Південноукраїнську атомну електростанцію.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь" станом на вечір 29 квітня у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На Миколаївщині правоохоронці затримали трьох російських військових, які входили до складу угруповання, що намагалося захопити Південноукраїнську АЕС. А біля обласного центру був виявлений схрон із протитанковим озброєнням. Схованку облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві. При огляді правоохоронцями було вилучено протитанковий ракетний комплекс "Корнет" і гранатомети російського виробництва", - йдеться у зведенні.

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"Вороже корабельне угруповання продовжує перебування на позиціях контролю проголошеного закритим району північно-західної частини Чорного моря. Зберігається загроза ракетних ударів", - наголосили в ОК "Південь".

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Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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