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На МКС произошла утечка воздуха
Утечка воздуха произошла в четверг, 20 августа, на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
Отмечается, что утечка течка воздуха, предположительно, в американском сегменте.
"На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", - говорится в сообщении.
По данным ведомства угрозы безопасности МКС и ее экипажа нет.
На данный момент на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
Источник: newsone.ua/
Темы: космос
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