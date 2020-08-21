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На МКС произошла утечка воздуха

На МКС произошла утечка воздуха

Утечка воздуха произошла в четверг, 20 августа, на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Отмечается, что утечка течка воздуха, предположительно, в американском сегменте.

"На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", - говорится в сообщении.

По данным ведомства угрозы безопасности МКС и ее экипажа нет.

На данный момент на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Источник: newsone.ua/

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Темы: космос

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