На мінному полі російських окупантів підірвалась цивільна особа

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне обладнання своїх позицій вздовж лінії зіткнення та вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. При цьому, противник використовує протитанкові і протипіхотні міни, у т.ч. заборонені міжнародними конвенціями, та саморобні вибухові пристрої. Зазначені дії окупантів погіршують безпекову ситуацію та посилюють загрозу життю цивільного населення.

Так, 18 січня ц.р. цивільна особа зазнала тяжких поранень внаслідок підриву на мінному полі, встановленому без попереджувальних позначок на місцевості саперами 2 окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК.

Источник: sprotyv.info

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